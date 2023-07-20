Окупанти звозять на ЗАЕС російських атомщиків

У зв'язку з відмовою працівників Запорізької атомної електростанції співпрацювати з російськими загарбниками, окупаційна адміністрація електростанції винушена звертатися до "Росенергоатому" для надання допомоги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з неповними даними, такі заходи стосуються працівників атомних електростанцій, розташованих у європейській частині Російської Федерації. Зокрема, це можуть бути фахівці з таких атомних електростанцій, як Балаковська, Калінінська, Курська, Нововоронезька, Ростовська і Смоленська.

Такі дії окупантів можуть мати вплив на робочий процес електростанції та призвести до катастрофічних наслідків.

Нагадаємо, що український персонал який ще залишився на ЗАЕС, категорично відмовляється виконувати злочинний наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4.

Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок.

При цьому в "Енергоатомі" зазначають, що оперативний персонал, який завезли з Росії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Колишній радник президента "Енергоатому" Георгій Балакан вважає, що енергоблок №5, котрий зараз знаходиться в "гарячому стані" росіяни можуть впродовж трьох діб вивести в критичний стан і на повну потужність. В такому разі загроза аварії на ЗАЕС може суттєво зрости.