На ЗАЭС четвертый энергоблок перевели в "горячую остановку": в "Энергоатоме" заявили о нарушении ядерного законодательства

В понедельник, 24 июля, российские оккупанты перевели энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции из режима "холодной остановки" в "горячую остановку".

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что после подрыва Россией 6 июня плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы станции на мощности, о чем знают и российская оккупационная администрация, и представители "Росатома".

В связи с совершением противоправных действий, содержащих признаки уголовных нарушений, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин обратился в Офис генпрокурора. В частности, он подчеркнул, что оккупанты продолжают совершать преступные действия.

"Они в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины, о переводе всех блоков станции в холодную остановку, а также требования МАГАТЭ. Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ожидает неотвратимое наказание", - отметил Котин и добавил, что оккупационная администрация нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

Кроме того, президент "Энергоатома" обратился к Министерству иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры, чтобы повлиять на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодной остановки".

Угроза аварии на ЗАЭС

Разрушение Каховской ГЭС поставило под угрозу охлаждение реакторов на Запорожской атомной электростанции. 9 июня Государственное агентство по ядерному регулированию Украины, являющееся регулятором Запорожской АЭС даже с точки зрения оккупантов, решило перевести в состояние "холодной остановки" энергоблок №5. Однако оккупанты не позволяют персоналу АЭС остановить этот энергоблок.

Холодная остановка – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Бывший советник президента "Энергоатома" Георгий Балакан считает, что энергоблок №5, который сейчас находится в "горячем состоянии", россияне могут в течение трех суток вывести в критическое состояние и на полную мощность. В таком случае, угроза аварии на ЗАЭС может существенно возрасти.

О том, что россияне готовятся совершить теракт на ЗАЭС, неоднократно сообщали в Главном управлении разведки Министерства обороны. Также президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

Эксперты считают, что риск серьезной аварии на ЗАЭС незначителен, пока энергоблоки находятся в состоянии остановки. Система защиты на ЗАЭС лучше, чем была на Чернобыльской атомной станции и была значительно усилена после аварии на станции Фукусима в 2011 году.

19 июля в Главном управлении разведки сообщили, что в ближайшее время оккупанты планируют очередную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции. Для этого "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава информацию о том, что ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС.