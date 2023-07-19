Оккупанты планируют очередные провокации на ЗАЭС в которых обвинят ВСУ

В ближайшее время оккупанты планируют очередную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции. Для этого "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава информацию о том, что ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

Согласно сообщению, спецслужба окупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" АЭС, в котором примут участие вооруженные подразделения из Украины. Данная информация может свидетельствовать о том, что оккупанты готовят спецоперацию "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

По имеющейся информации, сейчас оккупанты готовлю очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг опрокинул технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.