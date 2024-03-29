МАГАТЕ підтвердило, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС

Присутні на окупованій Росією Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії упродовж тижня щодня чули вибухи, ймовірно, від вогню артилерії.

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Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"На ЗАЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, експерти МАГАТЕ, які працюють на майданчику, протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції. За словами експертів, кілька разів звуки виходили, ймовірно, від артилерійського вогню. В ніч на 22 березня та 27 березня було чути вогонь зі стрілецької зброї неподалік", - зауважують в МАГАТЕ.

Крім того, через повітряну тривогу експерти МАГАТЕ не змогли за графіком відвідати сховище сухого відпрацьованого пального.

Натомість вони продовжували проводити регулярні обходи майданчика протягом останнього тижня, зокрема відвідували будівлю реактора 5-го блоку для спостереження за рівнем води в басейні відпрацьованого палива, роботою насосів охолодження відпрацьованого палива, двох парогенераторів і приміщення систем безпеки.

"Витоків рідини чи слідів борної кислоти не виявлено. Команда також побачила, як працюють насоси та інше обладнання в машинному залі енергоблоку №4, спостерігала за випробуванням аварійного дизель-генератора на тому ж блоці та відвідала електричні приміщення систем безпеки блоків №4 і 5", - підкреслюють в МАГАТЕ.

У МАГАТЕ поскаржилися, що російська окупаційна адміністрація на ЗАЕС не надає "своєчасний та належний" доступ експертам до усієї території станції, зокрема до деяких частин турбінних залів, ізольовальних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільного пункту 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов'язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор повідомляв у попередніх звітах", - наголосили в МАГАТЕ.

Крім того, ремонтні роботи на частинах системи безпеки енергоблоку №1 досі не відновлені після того, як попереднього тижня окупанти вирішили знову відтермінувати їх.

Експерти МАГАТЕ повідомили, що окупанти розпочали осушення одного зі спринклерних басейнів 5-го енергоблоку з метою його очищення, що триватиме близько трьох тижнів, після чого очищатимуть також спринклерний басейн 6-го блоку. Два енергоблоки з п'яти перебувають у холодній зупинці, а реакторний блок №4 – у гарячій зупинці для вироблення пари для опалення.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Як повідомили в МАГАТЕ в січні, росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.