Окупанти знову замінували ЗАЕС: що відбувається на ядерному об'єкті

Росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію та продовжують блокувати доступ експертів МАГАТЕ до певних об'єктів. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції", - підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він зауважив, що наявність мін суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ.

Крім того, цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків, що стало останнім інцидентом, який підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після того, як були введені в експлуатацію два інших резервних силових електричних трансформатора.

Також впродовж минулого тижня експерти МАГАТЕ ознайомилися з планом технічного обслуговування на 2024 рік від окупаційної адміністрації, який є життєво важливим для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

"Команда МАГАТЕ не отримала копію плану технічного обслуговування для детального ознайомлення. Однак на основі обговорень та інформації, наданої команді, МАГАТЕ дійшло висновку, що ЗАЕС не буде реалізовувати комплексний план технічного обслуговування впродовж 2024 року", - зауважив Гроссі.

Він додав, що добре розроблений план технічного обслуговування та його своєчасна реалізація мають важливе значення для забезпечення безпеки станції.

Крім того, команда МАГАТЕ продовжує проводити обходи на майданчику, в тому числі 18 січня відвідала всі шість основних блочних щитів управління, де експерти змогли ознайомитися з рівнем укомплектованості персоналу, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію і досвід.

Росіяни можуть приховувати загрози інциденту на ЗАЕС

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", не допускаючи експертів МАГАТЕ на блоки ЗАЕС, росіяни можуть приховувати загрози інциденту

"Росіяни намагаються приховати реальну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, тому не допускають експертів місії МАГАТЕ до реакторних залів енергоблоків станції", - наголосив міністр енергетики України.

Очільник Міненерго нагадав, що окупанти не вперше перешкоджають інспекторам ознайомитися з ситуацією на об’єкті, така ж ситуація мала місце на початку року.

За словами міністра, інспектори МАГАТЕ обмежені в можливостях пересування на ЗАЕС і мають доступ тільки до тих приміщень, які визначені росіянами.

Галущенко наголосив, що росіяни ігнорують вимоги резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ щодо негайної деокупації українського ядерного об’єкта.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.