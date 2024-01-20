Оккупанты снова заминировали ЗАЭС: что происходит на ядерном объекте

Россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию и продолжают блокировать доступ экспертов МАГАТЭ к определенным объектам. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, ранее обнаруженные командой МАГАТЭ и изъятые в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для рабочего персонала станции", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что наличие мин противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ.

Кроме того, на этой неделе ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков, что стало последним инцидентом, подчеркивающим постоянные риски для ядерной безопасности и защищенности на станции.

Резервное электроснабжение было восстановлено через восемь часов после того, как были введены в эксплуатацию два других резервных силовых электрических трансформатора.

Также на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ ознакомились с планом технического обслуживания на 2024 год от оккупационной администрации, который является жизненно важным для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

"Команда МАГАТЭ не получила копию плана технического обслуживания для детального ознакомления. Однако на основе обсуждений и информации, предоставленной команде, МАГАТЭ пришло к выводу, что ЗАЭС не будет реализовывать комплексный план технического обслуживания в течение 2024 года", - отметил Гросси.

Он добавил, что хорошо разработанный план технического обслуживания и его своевременная реализация имеют важное значение для обеспечения безопасности станции.

Кроме того, команда МАГАТЭ продолжает проводить обходы на площадке, в том числе 18 января посетила все шесть основных блочных щитов управления, где эксперты смогли ознакомиться с уровнем укомплектованности персонала, но не смогли поставить вопрос об их квалификации и опыте.

Россияне могут скрывать угрозы инцидента на ЗАЭС

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", не допуская экспертов МАГАТЭ на блоки ЗАЭС, россияне могут скрывать угрозы инцидента

"Россияне пытаются скрыть реальную ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, поэтому не допускают экспертов миссии МАГАТЭ в реакторные залы энергоблоков станции", - подчеркнул министр энергетики Украины.

Глава Минэнерго напомнил, что оккупанты не впервые препятствуют инспекторам ознакомиться с ситуацией на объекте, такая же ситуация имела место в начале года.

По словам министра, инспекторы МАГАТЭ ограничены в возможностях передвижения на ЗАЭС и имеют доступ только к тем помещениям, которые определены россиянами.

Галущенко подчеркнул, что россияне игнорируют требования резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по немедленной деоккупации украинского ядерного объекта.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.