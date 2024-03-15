Міністр енергетики розповів, чи зможуть окупанти запустити ЗАЕС

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької атомної електростанції виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю "Укрінформу", коментуючи можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - заявив Галущенко.

За його словами на сьогоднішній момент на ЗАЕС не вирішено безліч технічних питань, зокрема, існує проблема недостатності води для охолодження реакторів, яка виникла внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - підкреслив міністр енергетики.

Він вважає, що "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій".

"Росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити – що ми полетимо, що ось вже зібралися. Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - зауважив Галущенко.

Він також нагадав, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

Галущенко наголосив, що якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався.

ЗАЕС підʼєднали до другої лінії живлення вперше за майже місяць

Енергетики підʼєднали ЗАЕС до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими окупантами. Вона залишалася на одній лінії електроживлення з 20 лютого, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"14 березня, о 17:15 годині відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, яка через пошкодження російськими окупантами була в ремонті", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.

Як повідомили в МАГАТЕ в січні, росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.