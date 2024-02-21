За крок до аварії: ЗАЕС працює лише на одній лінії живлення

Унаслідок бойових дій 20 лютого було знеструмлено високовольтну лінію електропередачі 330 кВ у Запорізькій області. У результаті Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення.

Про це повідомила пресслужба АТ НАЕК "Енергоатом".

Там зауважують, що візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на найбільший атомний об’єкт в Європі – ЗАЕС – не спонукав російських окупантів припинити створювати загрози ядерній та радіаційні безпеці.

Внаслідок їхніх обстрілів відключилась одна з двох наявних ліній електропередачі ПЛ-330кВ «Феросплавна-1».

"Наразі в роботі залишається єдина зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення власних потреб станції", - зазначають в "Енергоатомі".

У відомстві підкреслюють, що у разі відмови цієї лінії найбільша АЕС в Європі отримує черговий повний блекаут, що є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

«Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома. Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Об'єкт також повинен покинути некомпетентний російський технічний персонал. Його мають замінити фахівці з України, відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання», - наголошує в.о. голови правління "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.

Як повідомили в МАГАТЕ, росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.