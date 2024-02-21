В шаге от аварии: ЗАЭС работает только на одной линии питания

В результате боевых действий 20 февраля была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 кВ в Запорожской области. В результате, Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания.

Об этом сообщила пресс-служба АО НАЭК "Энергоатом".

Там отмечают, что визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на крупнейший атомный объект в Европе – ЗАЭС – не побудил российских оккупантов прекратить создавать угрозы ядерной и радиационной безопасности.

В результате их обстрелов отключилась одна из двух имеющихся линий электропередачи ВЛ-330кВ "Ферросплавная-1".

"В настоящее время в работе остается единственная внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание собственных потребностей станции", - отмечают в "Энергоатоме".

В ведомстве подчеркивают, что в случае отказа этой линии самая большая АЭС в Европе получает очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции и чревато развитием аварии.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – Энергоатома. Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Объект также обязан покинуть некомпетентный русский технический персонал. Его должны заменить специалисты из Украины, согласно лицензии, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования", - подчеркивает и.о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Как сообщили в МАГАТЭ, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.