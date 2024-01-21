Ситуация на ЗАЭС ухудшается: в Украину едет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

На фоне сообщений о повторном заминировании оккупантами Запорожской атомной электростанции генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время посетит Украину.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Суспільне".

По его словам, на ЗАЭС продолжается процесс деградации оборудования.

"Россияне допустили экспертов МАГАТЭ к реакторам с третьей попытки, но это не меняет общей картины...", - отметил Галущенко.

Он добавил, что в ближайшее время в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там – это постоянная опасность", – подчеркнул Галущенко.

Заметим, в последний раз глава МАГАТЭ был в Украине в июне 2023 года.

Напомним, как сообщили в МАГАТЭ, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.

Россияне могут скрывать угрозы инцидента на ЗАЭС

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", не допуская экспертов МАГАТЭ на блоки ЗАЭС, россияне могут скрывать угрозы инцидента

"Россияне пытаются скрыть реальную ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, поэтому не допускают экспертов миссии МАГАТЭ в реакторные залы энергоблоков станции", - подчеркнул министр энергетики Украины.

Глава Минэнерго напомнил, что оккупанты не впервые препятствуют инспекторам ознакомиться с ситуацией на объекте, такая же ситуация имела место в начале года.

По словам министра, инспекторы МАГАТЭ ограничены в возможностях передвижения на ЗАЭС и имеют доступ только к тем помещениям, которые определены россиянами.

Галущенко подчеркнул, что россияне игнорируют требования резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по немедленной деоккупации украинского ядерного объекта.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.