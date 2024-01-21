Ситуація на ЗАЕС погіршується: в Україну їде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

На тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької атомної електростанції генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом відвідає Україну.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Суспільне".

За його словами, на ЗАЕС продовжується процес деградації обладнання.

"Росіяни допустили експертів МАГАТЕ до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини...", - зауважив Галущенко.

Він додав, що найближчим часом до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека", – наголосив Галущенко.

Зауважимо, востаннє очільник МАГАТЕ був в Україні у червні 2023 року.

Нагадаємо, як повідомили в МАГАТЕ, росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.

Росіяни можуть приховувати загрози інциденту на ЗАЕС

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, не допускаючи експертів МАГАТЕ на блоки ЗАЕС, росіяни можуть приховувати загрози інциденту

"Росіяни намагаються приховати реальну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, тому не допускають експертів місії МАГАТЕ до реакторних залів енергоблоків станції", - наголосив міністр енергетики України.

Очільник Міненерго нагадав, що окупанти не вперше перешкоджають інспекторам ознайомитися з ситуацією на об’єкті, така ж ситуація мала місце на початку року.

За словами міністра, інспектори МАГАТЕ обмежені в можливостях пересування на ЗАЕС і мають доступ тільки до тих приміщень, які визначені росіянами.

Галущенко наголосив, що росіяни ігнорують вимоги резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ щодо негайної деокупації українського ядерного об’єкта.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

29 вересня Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.