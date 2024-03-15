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Энергетика
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Министр энергетики рассказал, смогут ли оккупанты запустить ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: "Энергоатом"
Запорожская АЭС. Фото: "Энергоатом"

Возможный запуск россиянами оккупированной Запорожской атомной электростанции выглядит очень маловероятным с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Укринформу", комментируя возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

"Россияне что-то там заявляли о том, что они пытаются запустить станцию. Но сегодня это очень маловероятно с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что тогда нужно просто закрыть глаза на безопасность. Я не представляю, как россияне могут преодолеть существующие вызовы и проблемы", - заявил Галущенко.

По его словам, на сегодняшний момент на ЗАЭС не решено множество технических вопросов, в частности, существует проблема дефицита воды для охлаждения реакторов, которая возникла в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Во-вторых, состояние оборудования. Мы видим, что на станции есть утечки и что общепризнанные в мире стандарты безопасности не соблюдаются. В-третьих, на сегодняшний день у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию, ведь существуют только линии, которые объединяют станцию с украинской энергосистемой", - подчеркнул министр энергетики.

Он считает, что "запуск ЗАЭС под российским контролем – это фантастический сценарий".

"Россияне живут не в пределах стандартов безопасности, а в пределах того, что есть, условно говоря, команда полететь на Марс, и они будут об этом говорить – что мы улетим, что вот уже собрались. Поэтому надо понимать: если они получили команду что-то делать, так они могут и начать это делать. Но здесь точно будут технические сложности и проблемы с обеспечением безопасности", - отметил Галущенко.

Он также напомнил, что многие страны во время выступлений на заседании Совета управляющих МАГАТЭ заявляли, что вопрос запуска станции сложен как в техническом, так и в политическом планах.

Галущенко подчеркнул, что если какой-то человек, не имеющий соответствующей квалификации или без верификации этой квалификации, зайдет и начнет управлять атомной станцией, мир, очевидно, ждут угрозы такого уровня, с которым он еще не сталкивался.

ЗАЭС подключили ко второй линии питания впервые за почти месяц

Энергетики подсоединили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений российскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"14 марта, в 17:15 часов возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая из-за повреждений российскими оккупантами была в ремонте", - говорится в сообщении.

Там добавили, что эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее потребностей.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС  и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.

Автор:
Светлана Манько