ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

Срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины: МАГАТЭ приняло новую резолюцию

МАГАТЭ
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставки, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и внешнего электроснабжения. внутренним и наружным периметром установки.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны дают четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию. будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Фото 2 — Срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины: МАГАТЭ приняло новую резолюцию

Отметим, 6 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси провел в Сочи встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал Гросси в Twitter .

Напомним, 29 сентября 2023 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС  и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.

Автор:
Светлана Манько