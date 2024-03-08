Срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины: МАГАТЭ приняло новую резолюцию

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставки, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и внешнего электроснабжения. внутренним и наружным периметром установки.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны дают четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию. будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, 6 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси провел в Сочи встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по поводу ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал Гросси в Twitter .

Напомним, 29 сентября 2023 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло несколько полных и частичных блекаутов.

Последний полный блекаут произошел 2 декабря 2023 из-за обрыва линии электропередачи. Из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута. Также блекаут произошел 14 ноября 2023 года из - за некомпетентных действий российских захватчиков.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.