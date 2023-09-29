МАГАТЭ требует немедленно вернуть ЗАЭС под украинский контроль: принята резолюция

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию касательно немедленного возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Документ, предложенный Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, поддержали 69 стран.

Резолюция призывает РФ, в частности, к:

немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС;

возврат станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ);

обеспечение безопасного и защищенного функционирования станции.

Оккупация ЗАЭС: что происходит на станции

Российские войска захватили Запорожскую АЭСв начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

В частности, возникают проблемы с питанием ЗАЭС: семь раз она полностью теряла энергоснабжение. Это заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой.

В настоящее время один из шести энергоблоков станции находится в состоянии "горячего останова", что нарушает распоряжение украинского Госатомрегулирования, которое приказывало перевести все блоки в "холодное" состояние.

Кроме того, в конце июля гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины на периферии площадки ЗАЭС.

В свою очередь президент "Энергоатома" Петр Котин позже отмечал, что мины есть и на крышах энергоблоков.