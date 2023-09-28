Украину избрали в состав Совета управляющих МАГАТЭ

28 сентября на пленарном заседании 67-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в состав Совета управляющих было избрано одиннадцать стран на период 2023-2024 годов. Туда вошла и Украина.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Новоизбранными членами правления стали Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина.

В общей сложности, Совет управляющих состоит из 35 членов. Она является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ вместе с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов МАГАТЭ. Согласно сообщению, функциями Совета является рассмотрение заявлений о приеме в члены агентства, утверждение соглашения о гарантиях безопасности, публикация норм безопасности, а также назначение генерального директора агентства, утверждаемого Генеральной конференции.

На период 2023-2024 годов новый состав Совета МАГАТЭ из 35 членов будет таким: Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Китай, Коста-Рика, Дания, Эквадор, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Республика Корея, Намибия, Нидерланды, Парагвай, Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее Украина уже избиралась в состав Совета управляющих МАГАТЭ в течение 2009 – 2011 годов.

На избрание Украины отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Украина избрана в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023–2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку. Украина остается надежным партнером в ядерно-энергетическом секторе, и мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления глобальной ядерной безопасности", – написал он.

Зеленский добавил, что для того, чтобы покончить с всеми видами ядерного шантажа, который Россия пытается сделать нормальным явлением, все страны должны работать вместе. Тогда ядерная сохранность может быть гарантирована.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС – крупнейшую АЭС в Европе, в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.