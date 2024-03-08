Терміново повернути ЗАЕС під контроль України: МАГАТЕ ухвалило нову резолюцію

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

Також у документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

"Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни дають чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зауважимо, 6 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі провів в Сочі зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Важливий обмін думками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної та фізичної безпеки Запорізької АЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", – написав Гроссі у Twitter.

Нагадаємо, 29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже декілька повних і часткових блекаутів.

Останній повний блекаут стався 2 грудня 2023 року через обрив лінії електропередачі. Через дії окупантів 26 листопада Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Також блекаут стався 14 листопада 2023 року через некомпетентні дії російських загарбників.

Як повідомили в МАГАТЕ в січні, росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станцію було розміновано.