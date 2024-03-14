Другий енергоблок Хмельницької АЕС через несправність відключили від мережі

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції 13 березня було відключено від мережі через технічні відхилення.

Про це повідомила пресслужба АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Учора, 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування і усунення причини відхилення.

Як зауважують в "Енергоатомі", наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності.

Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.

"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС

Україна цьогоріч розпочне планову ремонтну кампанію на енергоблоках атомних електростанцій раніше, ніж планувалося. Причина – профіцит потужності в енергосистемі країни, який спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13-го березня.

АТ "НАЕК "Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

Тривалість ремонтів була такою:

2022 рік – 634 доби

2023 рік – 618 діб

2024 рік – 612 діб (заплановано).

Зауважимо, під час опалювального сезону енергоблоки українських АЕС працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.