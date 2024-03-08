Ремонтна кампанія на АЕС розпочнеться раніше, ніж планувалося: у чому причина

Україна цьогоріч розпочне планову ремонтну кампанію на енергоблоках атомних електростанцій раніше, ніж планувалося. Причина – профіцит потужності в енергосистемі країни, , який спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ «НАЕК «Енергоатом» готує їх до планових ремонтів.

Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13-го березня.

"Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8-го березня Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до опалювального сезону 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива", - підкреслили в Міненерго.

У відомстві запевняють, що максимальна оптимізація графіка ремонтів забезпечить українцям стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Як повідомляють в Міненерго, наразі українські АЕС генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій. Атомні електростанції працюють стабільно та надійно.

Зауважимо, під час опалювального сезону енергоблоки українських АЕС працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.

"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС

АТ «НАЕК «Енергоатом» проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

Також у 2023-му на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.

«Ми скоротили час і отримали вигоду: зберегли генерацію та забезпечили електроенергією країну, а також змогли отримати позитивне рішення щодо продовження роботи блока на 10 років», – зазначив Котін.

Тривалість ремонтів була такою:

2022 рік – 634 доби

2023 рік – 618 діб

2024 рік – 612 діб (заплановано).

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.