Ремонтная кампания на АЭС начнется раньше, чем планировалось: в чем причина

Украина в этом году начнет плановую ремонтную кампанию на энергоблоках атомных электростанций раньше, чем планировалось. Причина – профицит мощности в энергосистеме страны, который наблюдается уже вторую неделю подряд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а АО НАЭК "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.

Ремонтную кампанию в атомной отрасли планировалось начать с 13 марта.

"Однако текущая ситуация позволяет начать ее на 5 суток раньше, с 8 марта Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к отопительному сезону 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", - подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве уверяют, что максимальная оптимизация графика ремонтов обеспечит украинцам стабильное электроснабжение и летом, и в течение следующего отопительного сезона.

Как сообщают в Минэнерго, украинские АЭС генерируют 6950 МВт, что является наибольшим объемом среди всех генераций. Атомные электростанции работают стабильно и надежно.

Отметим, что во время отопительного сезона энергоблоки украинских АЭС работали на максимуме и нарастили коэффициент использования установленной мощности.

"Энергоатом" планирует сократить время ремонтных работ на энергоблоках АЭС

АО "НАЭК "Энергоатом" проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов, чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет выработать для нужд потребителей и предприятий Украины.

Также в 2023 году на первом энергоблоке Южноукраинской АЭС продолжались работы по продлению срока его эксплуатации. Ранее такой процесс нуждался в выводе блока в ремонт по меньшей мере на 100 суток. Но специалисты "Энергоатома" смогли без длительной остановки провести необходимые работы.

"Мы сократили время и извлекли выгоду: сохранили генерацию и обеспечили электроэнергией страну, а также смогли получить положительное решение о продолжении работы блока на 10 лет", – отметил Котин.

Продолжительность ремонтов была такой:

2022 год - 634 суток

2023 год - 618 суток

2024 год - 612 суток (запланировано).

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.