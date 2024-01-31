Украина получила оборудование на сумму 14,6 млн евро для модернизации двух АЭС

Германия передала Украине оборудование на сумму 14,6 млн евро, которое позволит модернизировать системы физической защиты Ровенской и Южноукраинской АЭС.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что и. главы правления компании Петр Котин встретился с послом Германии в Украине Мартином Егером и обсудил сотрудничество МИД ФРГ и "Энергоатома".

"Сотрудничество между АО "НАЭК" Энергоатом" и министерством иностранных дел ФРГ продолжается с 2015 года. В частности, Германия поддерживает Украину в модернизации систем физической защиты наших атомных электростанций и поставила соответствующее оборудование на Ровенскую и Южноукраинскую АЭС в сумме 14,6 млн евро", - отметили в "Энергоатоме".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

По словам немецкого дипломата, ФРГ продолжит следить за ситуацией на атомной электростанции.

Егерь также заявил, что Германия будет продолжать сотрудничать с Украиной и отметил, что ФРГ готова к расширению партнерства.

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет большей в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.