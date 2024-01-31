Україна отримала обладнання на суму 14, 6 млн євро для модернізації двох АЕС

Німеччина передала Україні обладнання на суму 14, 6 млн євро, яке дасть змогу модернізувати системи фізичного захисту Рівненської та Південноукраїнської АЕС.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що в.о. голови правління компанії Петро Котін зустрівся з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером та обговорив співробітництво МЗС ФРН та "Енергоатому".

"Співробітництво між АТ "НАЕК "Енергоатом" та міністерством закордонних справ ФРН триває з 2015 року. Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро", - зауважили в "Енергоатомі".

Крім того, сторони обговорили ситуацію на тимчасово окупованій російськими окупантами Запорізькій АЕС.

За словами німецького дипломата, ФРН продовжуватиме слідкувати за ситуацією на атомній електростанції.

Єгер також заявив, що Німеччина продовжуватиме співпрацювати з Україною та зауважив, що ФРН готова до розширення партнерства.

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.