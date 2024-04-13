Путін погрожує перезапустити Запорізьку АЕС: чи можливо це зробити

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

РФ планує запустити Запорізьку АЕС

Зазначається, що Путін сказав генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що РФ має намір запустити роботу Запорізької АЕС.

За даними видання, коли Гроссі зустрічався з Путіним у березні в Сочі, він запитав главу Кремля, чи буде перезапущено станцію. Путін відповів, що обов'язково буде, але не уточнив терміни, коли це станеться.

Повідомляється, що МАГАТЕ отримало технічні звіти, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

За словами європейських дипломатів, знайомих з цим питанням, мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор.

Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

WSJ вважає, що перезапуск реактора на ЗАЕС стане технічним викликом і символічною віхою для Росії, "нормалізуючи" захоплення станції, яка забезпечувала близько п’ятої частини електроенергії в Україні до 2022 року.

Wall Street Journal поспілкувався з багатьма людьми, що працювали на станції, які сумніваються, що Росія має достатньо техніків, щоб зробити це безпечно і успішно.

Електростанція розташована на лінії фронту, оточена російськими мінами, а над нею літають артилерійські снаряди. Лише минулого тижня кілька дронів завдали удару по одному з шести реакторів станції, даху навчального центру та військовій машині, припаркованій біля лабораторії.

Зараз п'ять із шести реакторів перебувають у стані "холодного" зупину, один - у режимі "гарячого" зупину, в якій він виробляє тепло та пару, необхідну станції для основних процесів безпеки.

Як пише видання, РФ немає фахівців, які знали б найдрібніші особливості станції, яка більше не є станцією радянського типу - тепер вона працює частково на західних системах управління та американському ядерному паливі від Westinghouse.

Чи зможуть окупанти запустити ЗАЕС

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької атомної електростанції виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову, заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - заявив Галущенко.

За його словами на сьогоднішній момент на ЗАЕС не вирішено безліч технічних питань, зокрема, існує проблема недостатності води для охолодження реакторів, яка виникла внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - підкреслив міністр енергетики.

Він вважає, що "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій".

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.