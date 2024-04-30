Вривайся в життя разом з ранковим шоу “Прокидайся!” на “Ми-Україна+”

На телеканалі “Ми-Україна+” стартувало ранкове шоу “Прокидайся!”. Зустрічайте щодня по буднях з 07:00 – 09:00 в прямому ефірі під філіжанку кави та смачний сніданок.

Програма дебютувала в прямому ефірі 29 квітня. Глядачів зустріла перша трійка ведучих: Дарʼя Кудімова, Назар Хассан (Хас) та Володимир Остапчук.

“Прокидайся!” пропонує глядачам бути завжди в курсі українських та міжнародних новин, аналітичну інформацію, коментарі військових в прямому ефірі тощо.

“Ми прагнули наповнити ранок українців абсолютно різним контентом, щоб кожен почав день із задоволенням і знайшов здоровий баланс сьогодення. Дякую кожному, хто зробив старт програми можливим. Переконаний, у шоу “Прокидайся!” – велике майбутнє”, - подякував команді директор “Ми-Україна+” Ігор Петренко.

Перший випуск «Прокидайся!» розпочався з новинного дайджесту, який підготували колеги з телеканалу "Ми-Україна". Далі, глядачам запропонували пізнавальну рубрику про британську службу зовнішньополітичної розвідки МІ6.

Не обійшлося в першому ефірі “Прокидайся!” і без цікавинок про інноваційні здобутки українських підприємців. В ефірі показали репортаж про наземний дрон, який розміновує території та евакуює з поля бою українських бійців.

Юрист Євген Артюхов у рубриці “Маю право” розповів українцям, які купюри відмовляються міняти в обмінниках, і як себе поводити в таких випадках.

Спортсменка та тричі підкорювачка Евересту Антоніна Самойлова випробувала на собі стрибки у воду.

Безпечний стрибок у воду. Повторимо?

Починайте день разом з ранковим шоу “Прокидайся!” по буднях з 07:00 на телеканалі "Ми-Україна+".

Телеканал “Ми-Україна+” доступний по всій території України у цифровому мультиплексі МХ-2, кабельних операторів на ОТТ платформах Megogo, SweetTV, YouTV та Київстар ТБ.