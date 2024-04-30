Врывайся в жизнь вместе с утренним шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"

На телеканале "Мы-Украина+" стартовало утреннее шоу "Просыпайся!". Встречайте ежедневно по будням с 07:00 – 09:00 в прямом эфире под чашечку кофе и вкусный завтрак.

Программа дебютировала в прямом эфире 29 апреля. Зрителей встретила первая тройка ведущих: Дарья Кудимова, Назар Хассан (Хас) и Владимир Остапчук.

"Просыпайся!" предлагает зрителям быть всегда в курсе украинских и международных новостей, аналитической информации, комментариев военных в прямом эфире и т.д.

“Мы стремились наполнить утро украинцев совершенно разным контентом, чтобы каждый начал день с удовольствием и нашел здоровый баланс нашего времени. Благодарю каждого, кто сделал старт программы возможным. Убежден, у шоу "Просыпайся!" – большое будущее”, - поблагодарил команду директор “Мы-Украина+” Игорь Петренко.

Первый выпуск «Просыпайся!» начался с новостного дайджеста, который подготовили коллеги по телеканалу "Мы-Украина". Далее, зрителям предложили познавательную рубрику о британской службе внешнеполитической разведки МИ6.

Не обошлось в первом эфире "Просыпайся!" и без интересностей об инновационных достижениях украинских предпринимателей. В эфире показали репортаж о наземном дроне, который разминирует территории и эвакуирует с поля боя украинских бойцов.

Юрист Евгений Артюхов в рубрике "Имею право" рассказал украинцам, какие купюры отказываются менять в обменниках, и как себя вести в таких случаях.

Спортсменка и трижды покорительница Эвереста Антонина Самойлова испытала на себе прыжки в воду.

Безопасный скачок в воду. Повторим?

Начинайте день вместе с утренним шоу "Просыпайся!" по будням с 07:00 на телеканале "Мы-Украина+".

Телеканал "Мы-Украина+" доступен по всей территории Украины в цифровом мультиплексе МХ-2, кабельных операторов на ОТТ-платформах Megogo, SweetTV, YouTV и Киевстар ТВ.