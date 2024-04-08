На ЗАЕС зафіксували 3 удари в захисні конструкції головного реактора: в Україні відреагували на звинувачення окупантів

7 квітня на окупованій Запорізькій АЕС вибухнув дрон. Було зафіксовано 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора. В атаці росіяни звинуватили Україну. Головне управляння розвідки спростовує причетність України до провокації.

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У МАГАТЕ повідомили про вибух дрону на Запорізькій АЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про 3 прямих попадання в захисну оболонку реактора Запорізької атомної електростанції.

За його словами, це перший подібний випадок з листопада 2022 року, що значно підвищує ризик ядерної катастрофи.

Гроссі рішуче засудив атаки на ядерні об'єкти, підкресливши їхню безвідповідальність.

Він закликав усіх, хто причетний до конфлікту, негайно припинити будь-які дії, які можуть призвести до пошкодження ЗАЕС.

Як повідомляється на сайті МАГАТЕ, наразі "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" ЗАЕС.

"Експерти МАГАТЕ змогли підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі на одній з шести реакторних будівель станції, де, як виявилося, було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблоку, російські війська відкрили вогонь по тому, що виглядало як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, команда МАГАТЕ чула кілька вихідних пострілів з артилерії з місця поруч із ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ не виявили жодних структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки. Водночас повідомляється про незначні поверхневі обгорання верхньої частини даху купола реактора на енергоблоці №6 і подряпини на бетонній плиті, що підтримує резервуари для зберігання первинної води для підживлення реактора.

Росіяни звинуватили ЗСУ

Російські пропагандисти заявили, що при «безпрецедентних атаках» дронів на Запорізьку АЕС поранено троє людей.

Повідомляється, що влучення одного дрона-камікадзе було зафіксовано в районі їдальні, розташованої на території Запорізької АЕС, іншого — у районі вантажного порту. Безпілотник у районі їдальні, як стверджували на станції, пошкодив вантажівку, яка розвантажувала продукти.

Також атаку було здійснено по куполу шостого енергоблоку Запорізької АЕС

"ЗСУ вдарили по куполу 6 енергоблоку Запорізької АЕС, критичних пошкоджень та постраждалих немає", - повідомила окупаційна адміністрація ЗАЕС.

Також "Росатом" закликав керівництво МАГАТЕ та країни Європейського союзу "негайно відреагувати на ескалацію ситуації" навколо електростанції.

Україна не причетна до провокацій на ЗАЕС

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" заявив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС".

"Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - заявив Юсов.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ підтвердили, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.