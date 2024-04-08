На ЗАЭС зафиксировали 3 удара в защитные конструкции главного реактора: в Украине отреагировали на обвинения оккупантов

7 апреля на оккупированной Запорожской АЭС взорвался дрон. Были зафиксированы 3 прямых попадания в защитные конструкции главного реактора. В атаке россияне обвинили Украину. Главное управление разведки опровергает причастность Украины к провокации.

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В МАГАТЭ сообщили о взрыве дрона на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о 3 прямых попаданиях в защитную оболочку реактора Запорожской атомной электростанции.

По его словам, это первый подобный случай с ноября 2022 года, что значительно повышает риск ядерной катастрофы.

Гросси решительно осудил атаки на ядерные объекты, подчеркнув их безответственность.

Он призвал всех, кто причастен к конфликту, немедленно прекратить какие-либо действия, которые могут привести к повреждению ЗАЭС.

Как сообщается на сайте МАГАТЭ, пока "нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке" ЗАЭС.

"Эксперты МАГАТЭ смогли подтвердить физическое влияние взрывов беспилотников, в том числе на одном из шести реакторных зданий станции, где, как оказалось, было поражено оборудование для наблюдения и связи. Когда они находились на крыше реактора 6-го энергоблока, российские войска открыли огонь по тому, что выглядело как приближающийся беспилотник. После этого раздался взрыв возле здания реактора", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда МАГАТЭ слышала несколько выходных выстрелов из артиллерии с места рядом с ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности. В то же время сообщается о незначительных поверхностных обгораниях верхней части крыши купола реактора на энергоблоке №6 и царапины на бетонной плите, поддерживающей резервуары для хранения первичной воды для подпитки реактора.

Россияне обвинили ВСУ

Российские пропагандисты заявили, что при «беспрецедентных атаках» дронов на Запорожскую АЭС ранены три человека.

Сообщается, что попадание одного дрона-камикадзе было зафиксировано в районе столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, другой — в районе грузового порта. Беспилотник в районе столовой, как утверждали на станции, повредил грузовик, разгружавший продукты.

Также атака была совершена по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.

"ВСУ ударили по куполу 6 энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений и пострадавших нет", - сообщила оккупационная администрация ЗАЭС.

Также "Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и страны Европейского союза "немедленно отреагировать на эскалацию ситуации" вокруг электростанции.

Украина не причастна к провокациям на ЗАЭС

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" заявил, что Украина не причастна к "никаким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС".

"Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже есть известной и постоянной преступной практикой оккупантов", - заявил Юсов.

Напомним, ранее в МАГАТЭ подтвердили, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС.

Отметим, 7 марта Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. Она требует возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

29 сентября 2023 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.