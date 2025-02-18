"Відкладена аварія": Галущенко назвав ризики запуску Запорізької АЕС після деокупації

Запуск Запорізької АЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками, може статися "відкладена аварія".

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю LB live.

"Там дуже складна ситуація. Кількість питань величезна. Після підриву Каховської дамби перша проблема – це відсутність води... По-друге, не було таких прецедентів в світі, коли вийшли окупаційні війська і зайшла легітимна влада. Хто відповість потім за безпечність запуску?" – зазначив міністр, підкреслюючи відсутність чіткої відповідальності за такий важливий процес.

На думку Галущенка, має бути вперше створена спільна міжнародна група фахівців, які можуть зайти на станцію після окупації та перевірити безпечність її запуску.

"Тут багато може бути складнощів. Може бути відкладена аварія. Розумієте, це росіяни, я маю на увазі свідомо відкладена, не випадкова. Якщо умовно завтра ми її деокуповуємо, і вони збирають речі і просто зникають, це одна ситуація. А насправді невідомо, що від них можна очікувати, ми зараз не говоримо про ядерну радіаційну безпеку, ми говоримо про те обладнання, яке можна пошкодити, не вплинувши на ядерну традиційну безпеку такого обладнання", - повідомив Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Нагадаємо, в січні цього року глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїздив до України, разом з міністром енергетики Германом Галущенком він відвідав місця пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Перед цим, 5 січня МАГАТЕ зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це по часу збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції. Як розповіли експерти МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.