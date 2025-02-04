Гроссі відвідав електричну підстанцію "Київська" та попередив про ризик "ядерної аварії"

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, котрий прибув до України, разом з міністром енергетики Германом Галущенком відвідав місця пошкодженої енергетичної інфраструктури. Зокрема, електричну підстанцію “Київська”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що спостережні місії МАГАТЕ продовжують відстежувати ситуацію на ключових підстанціях, які є частиною ланцюга забезпечення радіаційної та ядерної безпеки.

Як наголосив міністр енергетики, російські атаки на ці підстанції, які є критичними для роботи атомної генерації, є справжнім терором, і дуже важливо, що експерти МАГАТЕ мають доступ, бачать руйнування і дають свою оцінку і офіційні звіти.

Зі свого боку Рафаель Гроссі у соцмережі Х опублікував фотографії свого візиту на підстанцію та попередив про ризик ядерної аварії в Україні.

"Я перебуваю на Київській електричній підстанції - важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні. МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику", — написав він.

I’m at Kyivska electrical substation—an important part of Ukraine’s power grid essential for nuclear safety.

A nuclear accident can result from a direct attack on a plant, but also from power supply disruption. @IAEAorg is here to assess impact, support, & help prevent that risk. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 4, 2025

Варто нагадати, що 5 січня МАГАТЕ зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це по часу збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції. Як розповіли експерти МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.