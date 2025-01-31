Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Україну наступного тижня: деталі візиту

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибуде до Києва наступного тижня для проведення високорівневих зустрічей. Основною темою переговорів стане забезпечення ядерної безпеки України на тлі військового конфлікту. Це вже одинадцята місія МАГАТЕ в Україну під керівництвом Гроссі з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", — сказав Гроссі перед візитом до Києва, який відбудеться 4 лютого.

Зазначається, що за останній тиждень команда МАГАТЕ неодноразово фіксувала високий рівень загрози для українських АЕС через активні військові дії в їхньому районі.

"На Запорізькій АЕС (ЗАЕС) група МАГАТЕ щодня чула вибухи, що долинали ззовні станції, в тому числі кілька вибухів на близькій відстані вранці 30 січня. Повідомлень про пошкодження на самій станції не надходило", - йдеться у повідомленні організації.

В МАГАТЕ підкреслюють, що через постійні проблеми з електропостачанням, єдину високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС напругою 750 кВ було знову відключено. Це означає, що станція знову повністю залежить від єдиної лінії електропередачі напругою 330 кВ, яка живить системи безпеки.

Варто нагадати, 5 січня МАГАТЕ зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це по часу збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції. Як розповіли експерти МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.