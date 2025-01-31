Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Украину на следующей неделе: детали визита

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Киев на следующей неделе для проведения высокоуровневых встреч. Основной темой переговоров станет обеспечение ядерной безопасности Украины на фоне военного конфликта. Это уже одиннадцатая миссия МАГАТЭ в Украине под руководством Гросси с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет оставаться присутствующим и активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", — сказал Гросси перед визитом в Киев, который пройдет 4 февраля.

Отмечается, что за последнюю неделю команда МАГАТЭ неоднократно фиксировала высокий уровень угрозы для украинских АЭС из-за активных военных действий в их районе.

"На Запорожской АЭС (ЗАЭС) группа МАГАТЭ ежедневно слышала взрывы, доносившиеся извне станции, в том числе несколько взрывов на близком расстоянии утром 30 января. Сообщений о повреждениях на самой станции не поступало", — говорится в сообщении организации.

В МАГАТЭ подчеркивают, что из-за постоянных проблем с электроснабжением, единственная высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС напряжением 750 кВ была вновь отключена. Это означает, что станция снова полностью зависит от единой линии электропередачи напряжением 330 кВ, питающей системы безопасности.

Стоит напомнить, 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.