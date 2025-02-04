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Гросси посетил электрическую подстанцию "Киевская" и предупредил о риске "ядерной аварии"
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, прибывший в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры. В частности, электрическую подстанцию "Киевская".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что наблюдательные миссии МАГАТЭ продолжают отслеживать ситуацию на ключевых подстанциях, являющихся частью цепи обеспечения радиационной и ядерной безопасности.
Как отметил министр энергетики, российские атаки на эти подстанции, которые являются критическими для работы атомного поколения, являются настоящим террором, и очень важно, что эксперты МАГАТЭ имеют доступ, видят разрушения и дают свою оценку и официальные отчеты.
Со своей стороны, Рафаэль Гросси в соцсети Х опубликовал фотографии своего визита на подстанцию и предупредил о риске ядерной аварии в Украине.
"Я нахожусь на Киевской электрической подстанции — важной части энергосистемы Украины, которая имеет решающее значение для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении. МАГАТЭ здесь для того, чтобы оценить влияние, поддержать и помочь предотвратить этот риск", — написал он.
Следует напомнить, что 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.