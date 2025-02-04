Гросси посетил электрическую подстанцию "Киевская" и предупредил о риске "ядерной аварии"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, прибывший в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры. В частности, электрическую подстанцию "Киевская".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что наблюдательные миссии МАГАТЭ продолжают отслеживать ситуацию на ключевых подстанциях, являющихся частью цепи обеспечения радиационной и ядерной безопасности.

Как отметил министр энергетики, российские атаки на эти подстанции, которые являются критическими для работы атомного поколения, являются настоящим террором, и очень важно, что эксперты МАГАТЭ имеют доступ, видят разрушения и дают свою оценку и официальные отчеты.

Со своей стороны, Рафаэль Гросси в соцсети Х опубликовал фотографии своего визита на подстанцию и предупредил о риске ядерной аварии в Украине.

"Я нахожусь на Киевской электрической подстанции — важной части энергосистемы Украины, которая имеет решающее значение для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении. МАГАТЭ здесь для того, чтобы оценить влияние, поддержать и помочь предотвратить этот риск", — написал он.

I’m at Kyivska electrical substation—an important part of Ukraine’s power grid essential for nuclear safety.

A nuclear accident can result from a direct attack on a plant, but also from power supply disruption. @IAEAorg is here to assess impact, support, & help prevent that risk. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 4, 2025

Следует напомнить, что 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.