Как глава МАГАТЭ объяснил ротацию на Запорожской АЭС через оккупированные территории

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии ( МАГАТЭ ) Рафаэль Гросси объяснил осуществление очередной ротации миссии на оккупированную РФ Запорожскую АЭС вне подконтрольной Украины территории исключительно желанием защитить жизнь его экспертов.

Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

Не легитимизация оккупации ЗАЭС

"Случившееся сейчас является чрезвычайным обстоятельством из-за невозможности безопасно провести ротацию. Единственное, что побудило нас к такой необычной ротации, это то, что я отвечаю за безопасность своего персонала. Это исключение, и за этим стоит только защита жизни экспертов, больше ничего нет", – убеждает Гросси.

Он сообщил, что обсуждал вопросы ротации таким образом с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Поэтому это неправда, что мы это делали в одностороннем порядке", — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ напомнил, что группа экспертов в декабре 2024 года пострадала от атаки дрона, также были сорваны попытки провести ротацию.

"Да, был ряд событий, которые привели меня к выводу, что я не могу рисковать жизнью своих экспертов. Любые другие политические соображения считаю действительно неуместными", — подчеркнул Гросси.

Он акцентировал внимание на том, что осуществление ротации миссии МАГАТЭ через оккупированную РФ территорию не является легитимизацией оккупации ЗАЭС.

«Некоторые считали, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС после оккупации может трактоваться как легитимизация. И я убежден, что мы вместе – Украина и агентство – доказали, что это, конечно, не так", - сказал Гросси.

МАГАТЭ впервые произвело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

МАГАТЭ впервые произвело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины. Вероятно, ротация произошла через Крым без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС.

МИД Украины осудило нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и направило ноту протеста, однако ответственность за такие действия полностью возлагает на Россию, которая "создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, а также двусторонние соглашения.

Ротацию, которую провело МАГАТЭ, МИД называет "гуманитарной эвакуацией в условиях угрозы жизни и здоровью людей".

Отметим, что Россия пытается легализовать вооруженный захват и оккупацию ядерных объектов Украины, используя инструмент международных конвенций. РФ в своем национальном отчете представила статистическую информацию по оккупированным ею украинским ядерным установкам, расположенным на площадке Запорожской АЭС и в Автономной республике Крым.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.