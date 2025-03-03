Як глава МАГАТЕ пояснив ротацію на Запорізькій АЕС через окуповані території

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пояснив здійснення чергової ротації місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС поза підконтрольною Україною територією винятково бажанням захистити життя його експертів.

Про це він заявив на пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".

Не легітимізація окупації ЗАЕС

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію. Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає", – переконує Гроссі.

Він повідомив, що обговорював питання ротації у такий спосіб з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Тому це неправда, що ми робили це в односторонньому порядку", – сказав Гроссі.

Очільник МАГАТЕ нагадав, що група експертів у грудні 2024 року постраждала від атаки дрона, також були зірвані спроби провести ротацію.

"Так, була низка подій, які привели мене до висновку, що я не можу ризикувати життям своїх експертів. Будь-які інші політичні міркування вважаю насправді недоречними", – наголосив Гроссі

Він акцентував увагу на тому, що здійснення ротації місії МАГАТЕ через окуповану РФ територію не є легітимізацією окупації ЗАЕС.

"Дехто вважав, що присутність МАГАТЕ на ЗАЕС після окупації може трактуватися як легітимізація. І я переконаний, що ми разом – Україна й агентство – довели, що це, звичайно, не так. І співпраця в низці сфер виявилася справді неоціненною для ядерної безпеки", – зауважив Гроссі, додавши, що місії МАГАТЕ присутні за домовленістю з Україною на всіх її АЕС.

МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території

МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території України. Ймовірно, ротація сталася через Крим без згоди України й всупереч попередженням ЄС.

МЗС України засудило порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу і направила ноту протесту, проте відповідальність за такі дії повністю покладає на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН".

Ротацію, яку провело МАГАТЕ, МЗС називає "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоров'ю людей".

Зауважимо, Росія намагається легалізувати збройне захоплення та окупацію ядерних об’єктів України, використовуючи інструмент міжнародних конвенцій. РФ у своєму національному звіті представила статистичну інформацію щодо окупованих нею українських ядерних установок, що розташовані на майданчику Запорізької АЕС та в Автономній республіці Крим.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.