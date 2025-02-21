Угроза ядерной безопасности: ЗАЭС уже больше недели остается на одной линии электропередачи

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция с 11 февраля находится на единственной внешней линии электропередачи после того, как резервная линия была повреждена россиянами.

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там подчеркивают, что ситуация с ядерной безопасностью остается "чрезвычайно хрупкой".

"Запорожская атомная электростанция все еще нуждается в надежном внешнем электроснабжении для целей охлаждения, даже несмотря на то, что ее шесть реакторов остановлены уже более двух лет. Уязвимость внешней энергетической ситуации остается серьезным источником беспокойства по поводу ядерной безопасности", — подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает собирать дополнительную информацию о состоянии ее резервного электроснабжения.

Кроме того, находящаяся на ЗАЭС миссия МАГАТЭ услышала взрыв возле станции 12 февраля, что совпало с неподтвержденными сообщениями об атаке беспилотника примерно в 300 метрах от площадки, а в течение последней недели продолжала слышать другие ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС.

"Сообщений о повреждениях на площадке не поступало", – говорится в сообщении.

МАГАТЭ также отмечает, что продолжает договариваться с украинской и российской сторонами о ротации миссии.

Заметим, временно оккупированная Запорожская АЭС регулярно находится на грани блекаута: российские обстрелы приводят к повреждениям высоковольтных электрических линий, что влечет частичную или полную потерю связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Запорожская АЭС пережила уже восемь полных и один частичный блекаут – аварии удалось избежать только из-за исправности и включения в работу дизель-генераторов.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Напомним, в январе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко он посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры.

Перед этим, 5 января МАГАТЭ зафиксировало громкие взрывы возле временно оккупированной Запорожской АЭС. Это по времени совпало с информацией об атаке дронов на учебный центр станции. Как рассказали эксперты МАГАТЭ, они услышали два взрыва примерно в 12:45 и 15:45. После этого раздалась пулеметная стрельба.