Загроза ядерній безпеці: ЗАЕС вже понад тиждень залишається на єдиній лінії електропередачі

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція з 11 лютого перебуває на єдиній зовнішній лінії електропередачі після того, як резервна лінія була пошкоджена росіянами.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Там наголошують, що ситуація з ядерною безпекою залишається "надзвичайно крихкою".

"Запорізька атомна електростанція все ще потребує надійного зовнішнього електропостачання для цілей охолодження, навіть попри те, що її шість реакторів зупинені вже понад два роки. Вразливість зовнішньої енергетичної ситуації залишається серйозним джерелом занепокоєння щодо ядерної безпеки", - підкреслив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує збирати додаткову інформацію щодо стану її резервного електропостачання.

Крім того, місія МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, почула вибух поблизу станції 12 лютого, що збіглося з непідтвердженими повідомленнями про атаку безпілотника приблизно за 300 метрів від майданчика, а протягом останнього тижня продовжувала чути інші щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

"Повідомлень про пошкодження на майданчику не надходило", – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ також зазначає, що продовжує домовлятися з українською та російською сторонами про ротацію місії.

Зауважимо, тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизель-генераторів.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Нагадаємо, в січні цього року глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїздив до України, разом з міністром енергетики Германом Галущенком він відвідав місця пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Перед цим, 5 січня МАГАТЕ зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це по часу збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції. Як розповіли експерти МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.