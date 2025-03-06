Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,21

EUR

44,25

+0,37

Готівковий курс:

USD

41,40

41,26

EUR

44,73

44,45

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Окупація ЗАЕС: 47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою на підтримку України

Запорізька АЕС
МАГАТЕ виступили зі спільною заявою на підтримку України у зв’язку з незаконною окупацією Росією Запорізької АЕСФото: mvs.gov.ua

Під час березневої сесії Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії 47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, присвяченою третій річниці незаконної окупації росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Держави-члени МАГАТЕ підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудили незаконне захоплення Російською Федерацією Запорізької атомної електростанції. Вони також засудили російські атаки безпілотниками та ракетами на об’єкти інфраструктури України, зокрема атаками на електропідстанції, які є критично важливими для зовнішнього енергопостачання українських атомних електростанцій.

"Присутність Росії на Запорізькій АЕС порушує «сім незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту», що призвело до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні. За таких обставин критично важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки", – йдеться у заяві.

Країни-члени агентства з атомної енергії зазначили, що підтримують постійну фізичну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС та інших українських ядерних об'єктах, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

У цьому контексті висловлюється занепокоєння щодо останньої ротації експертів з української станції. Як відомо, на початку березня агентство вперше здійснило ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території та без погодження з Україною. Міністерство закордонних справ України у зв’язку з цим направило ноту протесту, у якій засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

У свою чергу гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив здійснення чергової ротації місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС поза підконтрольною Україною територією винятково бажанням захистити життя його експертів.

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію. Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає", – заявив Гроссі.

Зауважимо, Росія намагається легалізувати збройне захоплення та окупацію ядерних об’єктів України, використовуючи інструмент міжнародних конвенцій. РФ у своєму національному звіті представила статистичну інформацію щодо окупованих нею українських ядерних установок, що розташовані на майданчику Запорізької АЕС та в Автономній республіці Крим.

Автор:
Тетяна Ковальчук