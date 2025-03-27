В МАГАТЭ оценили, удастся ли перезапустить Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС, которая с марта 2022 года оккупированная РФ, может возобновить работу в течение нескольких месяцев после начала установления режима прекращения огня, но, вероятно, понадобится больше года, чтобы перезапустить все шесть реакторов атомного объекта.

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Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Reuters.

"Мы говорим о месяцах, и, возможно, для полного возобновления работы всей Запорожской АЭС со всеми шестью энергоблоками понадобится больше года, возможно даже больше", — сказал он.

По его оценке, ввод в эксплуатацию всех энергоблоков на станции будет "сложным, но невозможным".

"Мы хотим, чтобы настал момент, когда мы сможем подтвердить, что в этом районе больше не ведутся активные боевые действия... Я бы сказал, что это будет ощутимый прогресс, потому что мы сможем перейти к невоенному режиму", — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что несмотря на то, что хотя МАГАТЭ признает, что ЗАЭС принадлежит Украине в соответствии с международным правом, оно должно сотрудничать с любой контролирующей атомный объект стороной.

"О безопасности станции и общей ситуации, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется Россией. Некоторые работы по техническому обслуживанию...были возможно, не такими всеобъемлющими, как могли бы быть, но это также следствие войны", — убежден Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также считает, что в случае прекращения огня будут возможны "более амбициозные работы" для повышения способностей станции по охлаждению реакторов, которые сильно снизились после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Перезапуск ЗАЭС: что известно

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока существует угроза безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС, ее реакторы должны оставаться в состоянии "холодной остановки".

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.

Также Галущенко сообщал, что запуск Запорожской АЭС по ее возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями и может произойти "отложенная авария".