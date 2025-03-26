На Запорожской АЭС поврежден резервуар с дизельным горючим

На временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции зафиксировано повреждение резервуара с дизельным топливом.

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Об этомсообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, объем разлитого горючего мог обеспечить работу аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

МИД Украины возложило ответственность за инцидент на российскую оккупационную администрацию. Тихий заявил, что ситуация является прямым следствием того, что станцией руководит неквалифицированный персонал.

"Этот инцидент является прямым результатом безрассудной замены Россией лицензированных украинских экспертов неквалифицированными временными российскими оперативниками. Россияне не только украли АЭС, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность", — подчеркнул спикер МИД.

Запорожская АЭС не будет работать на окупантов

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы американских инвестиций в Запорожскую атомную электростанцию.

"Запорожскую атомную станцию мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю также они обсуждали это с россиянами. Думаю. Не думаю, что есть какие-то другие переговорщики…Много вопросов, и никто не будет давать электричество россиянам. Это наша станция, она не будет работать без нас и не будет работать на них", - рассказал Зеленский во время общения с журналистами во вторник.

По его словам, возобновление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять два с половиной года.

Вместо этого Трамп заявлял, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.