В России отрицают передачу оккупированной Запорожской АЭС Украине или США

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Запорожская АЭС якобы является российским ядерным объектом и передача контроля над ней невозможна.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в МИД РФ утверждают, что якобы Запорожская АЭС – это "российский ядерный объект" со ссылкой на псевдореферендумы и недействительный указ российского диктатора Владимира Путина.

" Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна. Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет", — заявили в МИД РФ.

Там назвали " абсурдной" идею участия в эксплуатации станции любых международных организаций, "поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов".

Запорожская АЭС не будет работать на оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы американских инвестиций в Запорожскую атомную электростанцию.

"Запорожскую атомную станцию мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю также они обсуждали это с россиянами. Думаю. Не думаю, что есть какие-то другие переговорщики…Много вопросов, и никто не будет давать электричество россиянам. Это наша станция, она не будет работать без нас" - подчеркнул Зеленский.

По его словам, возобновление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять два с половиной года.

Президент отметил, что МАГАТЭ и украинские специалисты подтверждают необходимость ремонта.

"Трамп спросил, можем ли мы работать вместе над этим вопросом. Я ответил: да, если вы уложитесь в модернизацию. Да, если вы поможете нам вернуть станцию", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.

Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.

Трамп заявлял, что вопросы оккупированных украинских земель и контроля над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.