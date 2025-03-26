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В Росії заперечують передачу окупованої Запорізької АЕС Україні чи США
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Запорізька АЕС нібито є російським ядерним об'єктом і передача контролю над нею неможлива.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що у МЗС РФ стверджують, що нібито Запорізька АЕС - це "російський ядерний об'єкт" з посиланням на псевдореферендуми та недійсний указ російського диктатора Володимира Путіна.
"Передача самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі. Неприпустима і спільна експлуатація ЗАЕС із якоюсь державою. Таких прецедентів у світовій практиці немає.", - заявили у МЗС РФ.
Там назвали "абсурдною" ідею участі в експлуатації станції будь-яких міжнародних організацій, "оскільки ні мандат, ні компетенція жодної з них не дозволяють їм брати участь в експлуатації ядерних об'єктів".
Запорізька АЕС не працюватиме на окупантів
Президент України Володимир Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.
"Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Думаю. Не думаю, що є якісь інші перемовники…Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу", - розповів Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.
За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.
Президент зазначив, що МАГАТЕ та українські фахівці підтверджують необхідність ремонту.
"Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.
Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.
Натомість Трамп заявляв, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.