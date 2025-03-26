В Росії заперечують передачу окупованої Запорізької АЕС Україні чи США

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Запорізька АЕС нібито є російським ядерним об'єктом і передача контролю над нею неможлива.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у МЗС РФ стверджують, що нібито Запорізька АЕС - це "російський ядерний об'єкт" з посиланням на псевдореферендуми та недійсний указ російського диктатора Володимира Путіна.

"Передача самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі. Неприпустима і спільна експлуатація ЗАЕС із якоюсь державою. Таких прецедентів у світовій практиці немає.", - заявили у МЗС РФ.

Там назвали "абсурдною" ідею участі в експлуатації станції будь-яких міжнародних організацій, "оскільки ні мандат, ні компетенція жодної з них не дозволяють їм брати участь в експлуатації ядерних об'єктів".

Запорізька АЕС не працюватиме на окупантів

Президент України Володимир Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.

"Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Думаю. Не думаю, що є якісь інші перемовники…Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу", - розповів Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.

Президент зазначив, що МАГАТЕ та українські фахівці підтверджують необхідність ремонту.

"Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.

Натомість Трамп заявляв, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.