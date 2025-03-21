США хочуть отримати контроль над українськими АЕС: переробляють угоду про копалини з Україною – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне висунути нові умови угоди про корисні копалини з Україною та включити до неї контроль над українськими атомними електростанціями.

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Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних українських посадовців.

Переробляють угоду

За словами співрозмовників видання, американська сторона поки що не представила офіційних нових умов, але активно працює над більш масштабною угодою.

Так, Вашингтон наполягає на тому, щоб Київ погодився на детальніші положення, що регулюють контроль над спільним інвестиційним фондом. Також СШ допускають можливість включення до угоди інших активів, включаючи атомні електростанції.

В українському уряді стурбовані тим, що тиск з боку Вашингтона може змусити Київ ухвалити невигідні умови, особливо після того, як США тимчасово призупинили постачання зброї та обмін розвідданими.

Україна, у свою чергу, прагне поетапного обговорення угоди, не змішуючи питання мінералів та електростанцій. Проте запити США "викликає стурбованість" у Києві.

Двоє високопоставлених українських чиновників, які брали участь у переговорах із США щодо українських мінеральних ресурсів, заявили, що адміністрація Трампа ще не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що вони працюють над більшою угодою", — сказав один із чиновників.

Також 20 березня Трамп заявив, що угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів буде укладено найближчим часом.

Контроль над атомними електростанціями

Видання нагадує, що під час нещодавньої телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським лідер США запропонував передати українські АЕС під контроль США, йшлося в офіційній заяві держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови.

Зеленський своєю чергою прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт стосовно того, що Трамп вважає, якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури.

Президент України спростував розмови з Трампом щодо власності на українські атомні станції.

"США хочуть Запорізьку АЕС забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що всі атомні електростанції в Україні є власністю держави, а не приватними.

Він зазначив, що хоча в інших секторах енергетики, таких як теплова генерація та зелена енергетика, є приватні партнери, атомна енергетика залишається під контролем держави.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.