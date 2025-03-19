Білий дім пропонує Україні передати АЕС в управління США та розглядає прохання щодо додаткової ППО

Президент США Дональд Трамп запропонував передати українські атомні електростанції( АЕС) під управління США у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбріфінгу, інформує Інтерфакс-Україна.

Про управління АЕС

Левітт зазначила, що Трамп висловив готовність США ефективно управляти українськими атомними електростанціями, посилаючись на досвід Сполучених Штатів у галузі електроенергетики та комунального господарства. Вона додала, що американська власність на ці станції могла б забезпечити найкращий захист цієї інфраструктури та сприяти підтримці української енергетичної системи.

Додаткові системи ППО

Левітт також повідомила, що Зеленський звернувся з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема ракетні комплекси Patriot, для захисту цивільного населення. Президент США підтвердив готовність співпрацювати з Україною і шукати доступні рішення, зокрема в Європі.

Обмін розвідданими

Окрім цього, Левітт підтвердила, що США продовжать обмін розвідданими для захисту України. Вона зазначила, що цей обмін інформацією в контексті оборони України буде тривати.

“Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні”, – двічі сказала вона на пресконференції.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмву з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.