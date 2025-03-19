Белый дом предлагает Украине передать АЭС в управление США и рассматривает просьбы о дополнительной ПВО

Президент США Дональд Трамп предложил передать украинские атомные электростанции (АЭС) под управление США в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время прессбрифинга, информирует Интерфакс-Украина.

Об управлении АЭС

Левитт отметила, что Трамп выразил готовность США эффективно управлять украинскими атомными электростанциями, ссылаясь на опыт Соединенных Штатов в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Она добавила, что американская собственность на эти станции могла бы обеспечить наилучшую защиту этой инфраструктуры и поддерживать украинскую энергетическую систему.

Дополнительные системы ПВО

Левитт также сообщила, что Зеленский обратился с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, в том числе ракетные комплексы Patriot, для защиты гражданского населения. Президент США подтвердил готовность сотрудничать с Украиной и искать доступные решения, в частности, в Европе.

Обмен разведданными

Кроме того, Левитт подтвердила, что США продолжат обмен разведданными для защиты Украины. Она отметила, что этот обмен информацией в контексте обороны Украины будет продолжен.

"Мы еще никогда не были так близки к миру, как сегодня", — дважды сказала она на пресс-конференции.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.

Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.