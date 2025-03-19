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Белый дом предлагает Украине передать АЭС в управление США и рассматривает просьбы о дополнительной ПВО
Президент США Дональд Трамп предложил передать украинские атомные электростанции (АЭС) под управление США в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время прессбрифинга, информирует Интерфакс-Украина.
- Об управлении АЭС
Левитт отметила, что Трамп выразил готовность США эффективно управлять украинскими атомными электростанциями, ссылаясь на опыт Соединенных Штатов в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Она добавила, что американская собственность на эти станции могла бы обеспечить наилучшую защиту этой инфраструктуры и поддерживать украинскую энергетическую систему.
- Дополнительные системы ПВО
Левитт также сообщила, что Зеленский обратился с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, в том числе ракетные комплексы Patriot, для защиты гражданского населения. Президент США подтвердил готовность сотрудничать с Украиной и искать доступные решения, в частности, в Европе.
- Обмен разведданными
Кроме того, Левитт подтвердила, что США продолжат обмен разведданными для защиты Украины. Она отметила, что этот обмен информацией в контексте обороны Украины будет продолжен.
"Мы еще никогда не были так близки к миру, как сегодня", — дважды сказала она на пресс-конференции.
Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.
Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.
Шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .
Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.