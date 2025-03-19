Украина готова реализовать шаги по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре — Зеленский

Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре как первый шаг к миру.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О разговоре с Трампом

Зеленский сообщил, что у него был положительный и конструктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил Трампа за продуктивный старт сотрудничества между украинской и американской командами в Джидде 11 марта, способствовавшей прогрессу на пути к прекращению войны.

Зеленский подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и США для достижения реального мира и заявил, что с поддержкой Америки под руководством президента Трампа есть возможность достичь продолжительного мира уже в этом году.

"Президент Трамп поделился деталями разговора с Путиным и обсуждаемыми ключевыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — заявил Зеленский.

Президент Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждались важные вопросы, в частности, безусловное прекращение огня на линии фронта, предложенное американской стороной. Украина согласилась с этим предложением и Зеленский отметил, что стороны будут продолжать работать над ее реализацией. Он подчеркнул, что такие шаги необходимы для создания условий для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения.

Зеленский также рассказал Трампу о ситуации на фронте и последствиях российских ударов. Отдельно обсуждались вопросы освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которых незаконно забрали российские войска. Кроме того, обсуждалось состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты гражданских жизней.

Зеленский сообщил, что украинская и американская команды получили поручение решить технические вопросы, связанные с исполнением и расширением режима частичного прекращения огня. Он также отметил, что в ближайшие дни представители обеих стран встретятся в Саудовской Аравии для дальнейшей координации шагов по пути к миру.

Президент подчеркнул, что советники и представители обеих сторон работают над выполнением этой задачи как можно скорее, и отметил положительную работу таких лиц, как Рубио, Вальц, Келлог, Ермак, Сибиха, Умеров и Палиса. В следующих встречах команды обсудят все необходимые аспекты обеспечения долгого мира и гарантий безопасности.

"Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", — подчеркивается в заявлении.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.