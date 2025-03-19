Україна готова реалізувати кроки для припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Зеленський

України готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі як перший крок до миру.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про розмову з Трампом

Зеленський повідомив, що мав позитивну та конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він подякував Трампу за продуктивний старт співпраці між українською та американською командами в Джидді 11 березня, яка сприяла прогресу на шляху до припинення війни.

Зеленський підкреслив важливість подальшої співпраці між Україною та США для досягнення реального миру та заявив, що з підтримкою Америки, під керівництвом президента Трампа, є можливість досягти тривалого миру вже цього року.

"Президент Трамп поділився деталями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", - заявив Зеленський.

Президент Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювались важливі питання, зокрема, безумовне припинення вогню на лінії фронту, яке запропонувала американська сторона. Україна погодилася з цією пропозицією, і Зеленський зазначив, що сторони продовжуватимуть працювати над її реалізацією. Він підкреслив, що такі кроки є необхідними для створення умов для підготовки всеосяжної мирної угоди.

Зеленський також розповів Трампу про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Окремо було обговорено питання звільнення військовополонених та повернення українських дітей, яких незаконно забрали російські війська. Крім того, обговорювався стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту цивільних життів.

Зеленський повідомив, що українська та американська команди отримали доручення вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням і розширенням режиму часткового припинення вогню. Він також зазначив, що в найближчі дні представники обох країн зустрінуться в Саудівській Аравії для подальшої координації кроків на шляху до миру.

Президент підкреслив, що радники і представники обох сторін працюють над виконанням цього завдання якомога швидше, і відзначив позитивну роботу таких осіб, як Рубіо, Вальц, Келлог, Єрмак, Сибіха, Умеров та Паліса. В наступних зустрічах команди обговорять усі необхідні аспекти для забезпечення тривалого миру та гарантій безпеки.

"Я подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку. Я наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди," - підсумував президент.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмву з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.