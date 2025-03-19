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После разговора Трампа с Путиным украинские акции и евробонды упали
После существенного роста в понедельник и вторник на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) 19 марта котировки украинских акций падают после
разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в результате которого не была достигнута договоренность о прекращении огня.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Акции крупнейших украинских компаний дешевеют
Согласно данным WSE, по состоянию на 12:10 по Киеву акции агрохолдинга "Агротон" подешевели на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, крупнейшего в стране производителя сахара " Астарты " — 2, %.
Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%.
На Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 2,16%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 12,01%.
Также котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали в среду на 1,3-2,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,25%.
Горки с украинскими бумагами
Отметим, что украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) после роста на 9,43% 17 марта, вчера прибавили еще 5,54% на фоне ожидаемого разговора Трампа с Путиным о мирном урегулировании.
После публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом международные облигации Украины в понедельник, 3 марта, упали на 15,3%.
Напомним, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля обвалился на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пунктов, превысив довоенный уровень, а индекс украинских акций на Варшав .
Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.