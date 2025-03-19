После разговора Трампа с Путиным украинские акции и евробонды упали

После существенного роста в понедельник и вторник на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) 19 марта котировки украинских акций падают после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в результате которого не была достигнута договоренность о прекращении огня.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Акции крупнейших украинских компаний дешевеют

Согласно данным WSE, по состоянию на 12:10 по Киеву акции агрохолдинга "Агротон" подешевели на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, крупнейшего в стране производителя сахара " Астарты " — 2, %.

Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%.

На Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 2,16%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 12,01%.

Также котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали в среду на 1,3-2,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,25%.

Горки с украинскими бумагами

Отметим, что украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) после роста на 9,43% 17 марта, вчера прибавили еще 5,54% на фоне ожидаемого разговора Трампа с Путиным о мирном урегулировании.

После публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом международные облигации Украины в понедельник, 3 марта, упали на 15,3%.

Напомним, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля обвалился на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пунктов, превысив довоенный уровень, а индекс украинских акций на Варшав .

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.