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Украинские акции и облигации продолжают расти перед разговором Трампа с Путиным
Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) после роста на 9,43% в понедельник (17 марта), во вторник прибавили еще 5,54% на фоне ожидаемого разговора Трампа с Путиным о мирном урегулировании.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно данным WSE, после стремительного утреннего роста цены украинских акций несколько снизились в течение дня.
Так, курс акций Milkiland вырос на 1,69%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта — на 2,74% и 15,26%, KSG-Agro — на 1,18%, крупнейшего в стране производителя сахара — "Астарты" — на 1,78%.
Также выросли в цене на 4,46% акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами.
В то же время, на Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра вторника вырос на 3,86%, тогда как акций горнорудной компании Ferrexpo – на 3,80%.
На рынке еврооблигаций рост котировок еврооблигаций Украины перед важным разговором глав США и РФ отсутствует. По данным Франкфуртской фондовой биржи, они даже немного подешевели – на 0,25–0,4%.
Что известно о разговоре Трампа с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник, 18 марта, планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны, а также обсудить вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.
Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться и дальше. Однако Россия передала США список требований по соглашению о прекращении войны в Украине и возобновлении отношений с Вашингтоном.
Ранее Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление о условия прекращения огня, однако она не является полной. Американский президент сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.
Напомним, первые 50 дней второго президентства Дональда Трампа ознаменовались значительной нестабильностью фондового рынка США. Фондовые рынки США и американские акции 10 марта показали самые низкие показатели с 2009 года.