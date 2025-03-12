Украинские акции взлетели на фоне успешных переговоров в Саудовской Аравии

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) резко пошли вверх после трехдневного спада, достигшего 7%. Причиной такого роста стали положительные новости по украино-американским переговорам в Джидде, Саудовская Аравия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland вырос на 9,52%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта – на 7,27% и 5,68%, KSG-Agro – на 10,07%, крупнейшего в стране производителя сахара – "Астарты" – на 3,89%.

Также выросли в цене на 8,44% акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами.

К тому же, на 7,47% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла — "Кернела", — которые не входят в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне они подешевели больше всего — на 8,06%.

В отличие от Варшавской фондовой биржи, где розничные инвесторы оказывают значительное влияние, на Лондонской бирже наблюдалась другая картина: акции Ferrexpo, горно-рудной компании с украинскими активами, выросли на 7,09%, тогда как акции МХП, крупнейшего украинского производителя курятины, упали на 0,97%.

После новостей о потеплении в отношениях между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на рынке еврооблигаций Украины наблюдается рост котировок на 0,6-1,9%. На Франкфуртской бирже евробонды с погашением в 2029 году торгуются за 68,13% от номинала, а с погашением в 2036 году – за 55,43%.

О переговорах в Саудовской Аравии

Напомним, в Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине. Стороны согласовали временное прекращение огня, восстановление помощи и обсудили шаги к мирному процессу и экономическому сотрудничеству.

Переговоры в Джидде стали первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Во время первого раунда переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждались предложения Украины по поводу режима тишины на море и в небе. Кроме того, стороны также обсуждали соглашение о редкоземельных ископаемых.