После примирения Трампа и Зеленского дорожают украинские акции и евробонды

После новостей о примирении между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и на фоне вероятности скорых мирных переговоров курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 5 марта подскочили после падения в начале недели.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что индекс WIG-Ukraine к 13:15 по киевскому времени поднялся на 12,96% — до 579,38 пунктов.

Акции крупнейших украинских компаний дорожают

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland подскочил на 23,58%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" – на 19,78% и 23,58%, KSG-Agro – на 11,94%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" – на 7,99%.

Также акции компании Coal Energy выросли в цене на 15,67%. Кроме того, на 7,24% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел ".

На Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП 5 марта вырос на 3,63%, а акций горнорудной компании Ferrexpo – на 6,93%.

Евробонды выросли на 2-6%

Сообщается, что на рынке еврооблигаций Украины примирение между Зеленским и Трампом также привело к росту котировок на 2-6%.

В настоящее время евробонды с погашением в 2029 году котируются по 70,13% от номинала, в 2036 – по 56,02%.

ВВП-варранты также подорожали на 0,13% – до 77,95% условной стоимости.

Горки с украинскими бумагами

Заметим, что после публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, международные облигации Украины в понедельник, 3 марта, упали на 15,3%.

Напомним, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля обвалился на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пункта, превысив довоенный уровень.

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.