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Після примирення Трампа та Зеленського дорожчають українські акції та євробонди
Після новин про примирення між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом та на тлі ймовірності швидких мирних переговорів курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) 5 березня підскочили після падіння на початку тижня.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що індекс WIG-Ukraine на 13:15 за київським часом піднявся на 12,96% – до 579,38 пунктів.
Акції найбільших українських компаній дорожчають
Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" - на 19,78% і 23,58%, KSG-Agro - на 11,94%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 7,99%.
Також акції компанії Coal Energy виросли в ціні на 15,67%. Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел".
На Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП 5 березня виріс на 3,63%, а акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 6,93%.
Євробонди зросли на 2-6%
Повідомляється, що на ринку єврооблігацій України примирення між Зеленським та Трампом також призвело до зростання котирувань на 2-6%.
Наразі євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 – по 56,02%.
ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% – до 77,95% від умовної вартості.
Гірки з українськими паперами
Зауважимо, після публічного конфлікту президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, міжнародні облігації України в понеділок, 3 березня, впали на 15,3% .
Нагадаємо, індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) 19 лютого обвалився на 8,07% на тлі критики Трампа президента України Володимира Зеленського, хоча 18 лютого 2025 року індекс WIG-Ukraine становив 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень, а індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%.
Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.